В аэропортах Московской области в рамках реализации новых нормативных требований сотрудники МВД России начали проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление незаконной деятельности таксистов-зазывал. Согласно данным минтранса региона, только в первый день проверок в аэропорту Шереметьево было пресечено семь попыток нелегального оказания транспортных услуг.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы, их вызвали в управление министерства для рассмотрения дел и привлечения ответственности, сообщил глава транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве подчеркнули, что использование услуг нелегальных перевозчиков сопряжено с рисками для пассажиров, поскольку в случае дорожно-транспортного происшествия они не получат страхового возмещения.

Отличительными признаками легального такси являются: белый цвет кузова с желтой полосой и шашечной графикой, оранжевый фонарь на крыше, а также наличие в салоне информации о водителе и перевозчике с QR-кодом.

С 19 августа в Кодекс Московской области об административных правонарушениях внесены изменения, устанавливающие ответственность за нелегальную деятельность таксистов в аэропортах региона. Правом привлекать нарушителей к административной ответственности наделены сотрудники Министерства транспорта Подмосковья.

За незаконное оказание услуг такси в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: для граждан — 5 000 рублей, для должностных лиц — 20 000 рублей, для юридических лиц — 50 000 рублей.