В аэропорту Котласа в Архангельской области 20 ноября впервые с начала специальной военной операции (СВО) на Украине ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Мера была принята для обеспечения безопасности и действует с 14:48 по московскому времени, отметил он.

Город Котлас находится в Архангельской области, в 600 км от самого Архангельска. Он расположен в районе впадения Вычегды в Малую Северную Двину.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщения о принятых мерах в аэропорту Котласа пока никак не комментировал.

Ранее Росавиация вводила аналогичные ограничения в воздушных гаванях Пензы и Ульяновска, однако в 6:13 утра они были сняты.

20 ноября глава Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночной атаки украинских беспилотников произошел пожар на промпредприятии, он также анонсировал работы по ликвидации обломков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев за ночь два раза объявлял в своем телеграм-канале тревогу в связи с атаками украинских дронов — в 00:01 и 01:19. По его данным, пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь было уничтожено 65 украинских беспилотников. 18 перехватили над Воронежской областью, 16 — над Рязанской, 14 — над Белгородской.

Семь дронов нейтрализовали над Тульской областью, четыре — над Брянской, три — над Липецкой. Еще два БПЛА ликвидировали над Тамбовским регионом и один над Крымом.