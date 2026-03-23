В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия произошла серьезная авария: региональный самолет Air Canada Express при заходе на посадку столкнулся с пожарной машиной, в результате чего погибли командир воздушного судна и второй пилот, еще десятки людей получили ранения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные экстренных служб и источники в правоохранительных органах.

По информации NBC News, который первым сообщил о гибели членов экипажа, пожарной машиной, участвовавшей в столкновении, управляли сотрудники полиции. Ранее телеканал передавал, что сержант и один полицейский, находившиеся в спецтранспорте, получили переломы конечностей и находятся в стабильном состоянии в больнице.

Инцидент привел к полной остановке работы аэропорта: по данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), аэропорт Ла-Гуардия оставался закрыт как минимум до 14:00 понедельника.

Самолет Air Canada Express CRJ-900 партнерской авиакомпании Jazz Aviation (входит в холдинг Chorus Aviation), выполнял рейс из Монреаля. На его борту, согласно предварительному списку пассажиров, который еще предстоит подтвердить, находились 72 пассажира и четверо членов экипажа.

Сайт Flightradar24, отслеживающий авиаперемещения, зафиксировал последние данные с борта в 23:37 по местному времени. Согласно его информации, в момент столкновения воздушное судно двигалось со скоростью около 24 миль в час (примерно 39 км/ч). Фотографии, сделанные после аварии, запечатлели поврежденную носовую часть лайнера, которая была задрана вверх.

Власти и экстренные службы первоначально воздерживались от официальных комментариев о погибших и пострадавших. Однако источники NBC News подтвердили, что пилот и второй пилот стали жертвами происшествия, а десятки пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Управление по транспортной безопасности США (NTSB) и FAA вскоре после инцидента начали расследование обстоятельств случившегося. Air Canada, подтвердив факт происшествия, перенаправила запросы журналистов в пресс-службу своего партнера Jazz Aviation.

Администрация портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, которая управляет аэропортом, предоставила предварительную версию событий. По их данным, пожарная машина в момент столкновения направлялась на реагирование на другой инцидент в Ла-Гуардия, когда на взлетно-посадочной полосе номер 4 произошло ее столкновение с приземлявшимся самолетом.

Система экстренного оповещения Нью-Йорка предупредила жителей и пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов, перекрытии дорог в районе аэропорта, а также о присутствии большого количества аварийно-спасательных служб.

Инцидент в Ла-Гуардия стал одним из самых серьезных происшествий в американской авиации за последние годы, особенно с учетом того, что он произошел на одном из самых загруженных аэропортов восточного побережья США. В момент аварии взлетно-посадочная полоса была активна, и на земле находилась спецтехника, что вызывает вопросы о координации диспетчерских служб и соблюдении процедур безопасности.

Согласно данным Flightradar24, по меньшей мере 18 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты (в основном в районе Нью-Йорка) или вернулись в аэропорты вылета. Работа аэропорта была полностью приостановлена на несколько часов.

Авиационные власти США уже начали масштабное расследование. Следователи NTSB, как ожидается, изучат данные бортовых самописцев, записи переговоров диспетчерской службы с экипажем, а также выяснят причины, по которым пожарная машина оказалась на пути заходящего на посадку лайнера. Особое внимание будет уделено процедурам взаимодействия между наземными службами и диспетчерской вышкой в условиях, когда на летном поле происходит несколько операций одновременно.

Jazz Aviation, оператор разбившегося CRJ-900, является одним из крупнейших региональных перевозчиков в Северной Америке и на протяжении многих лет выполняет рейсы под брендом Air Canada Express. Модель Bombardier CRJ-900 (ранее производившаяся канадской компанией Bombardier) широко используется на маршрутах малой и средней протяженности и считается надежным воздушным судном с хорошими характеристиками безопасности.

В данном случае, как отмечают эксперты, скорость самолета в момент столкновения была относительно невысокой, что характерно для завершающей стадии пробега после посадки. Тем не менее удар о тяжелую пожарную машину оказался смертельным для членов экипажа, находившихся в передней части фюзеляжа.

Информация о пострадавших пассажирах уточнялась в течение нескольких часов после происшествия. По данным местных больниц, куда доставляли раненых, у большинства из них диагностированы травмы, полученные в результате резкого торможения и удара — ушибы, переломы и сотрясения. Несколько человек, находившихся в критическом состоянии, были доставлены в реанимационные отделения.

Аэропорт Ла-Гуардия, расположенный в районе Куинс, является одним из ключевых транспортных узлов Нью-Йорка, обслуживающим преимущественно внутренние рейсы и рейсы в Канаду. Его закрытие на несколько часов вызвало значительные сбои в расписании, затронув тысячи пассажиров. К утру понедельника администрация аэропорта объявила о постепенном возобновлении работы, однако предупредила, что задержки и отмены рейсов сохранятся на протяжении всего дня.

Руководство Air Canada и Jazz Aviation выразило соболезнования семьям погибших пилотов и заявило о готовности оказывать всю необходимую помощь пассажирам рейса и их близким. Канадский перевозчик также пообещал полностью сотрудничать с американскими следователями в рамках расследования причин трагедии. В заявлении авиакомпании подчеркивается, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом, и компания глубоко потрясена произошедшим.