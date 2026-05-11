На взлетной полосе международного аэропорта Денвера в пятницу поздно вечером произошла трагедия: человек, перепрыгнувший через ограждение периметра, попал под шасси идущего на взлет самолета Frontier Airlines и погиб. Об этом сообщила администрация аэропорта в официальном заявлении, текст которого приводит CNN.

ЧП произошло всего через пару минут после того, как неизвестный перелез через забор и вышел на взлетно-посадочную полосу. Личность погибшего пока не установлена, но, по предварительным данным, он не являлся сотрудником аэропорта.

Принадлежащий компании Frontier Flight авиалайнер Airbus A321 готовился выполнить рейс 4345 из Денвера в Лос-Анджелес. На его борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Лайнер уже начал разгон: судя по сайту Flightradar24, его скорость составляла около 74 км/час. В 23:19 по местному времени пилоты прервали взлет, поскольку машина на полосе столкнулась с человеком.

В записях переговоров с авиадиспетчерами, которые оказались в распоряжении CNN, отчетливо слышен голос пилота: «Мы только что сбили человека».

После удара на борту началась паника. В салоне появился дым, и командир воздушного судна принял решение экстренно эвакуировать людей по надувным трапам.

Для 56-летнего Джона Энтенса пережитый шок оказался настолько сильным, что они с 30-летним сыном передумали лететь домой в Небраску и арендовали автомобиль, готовые провести за рулем восемь часов вместо часа полета.

«Я увидел маленькую искру, а затем раздался взрыв, словно бомба. Двигатель просто разорвало», — описал мужчина свои впечатления.

Его попутчик Хосе Сервантес говорит, что услышал глухой удар в тот момент, когда нос самолета начал подниматься.

«Я посмотрел направо и увидел, что правое крыло охвачено огнем, оно буквально пылает. Лайнер снова коснулся земли, его начало раскачивать из стороны в сторону, потом двигатели отключили, и кабину стал заполнять дым. Я думал, что сгорю заживо», — поделился пассажир.

Мать Сервантеса получила травму при эвакуации: женщина неудачно приземлилась после спуска по трапу и повредила колено, но перелома удалось избежать.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные Денвера, они потушили кратковременное возгорание в одном из двигателей. В результате инцидента 12 человек получили легкие травмы, пятерых из них пришлось госпитализировать.

В аэропорту Денвера сообщили, что протяженность ограждения по периметру составляет около 58 км. После случившегося специалисты проверили забор и не нашли в нем повреждений, однако администрация пообещала в ближайшие дни провести «анализ инцидента» и пересмотреть программу охраны.

В настоящее время взлетно-посадочная полоса уже вновь открыта, а пассажиров рейса 4345 распределили по другим самолетам.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что займется только проверкой процедуры эвакуации пассажиров — выяснит, соответствовала ли она всем критериям безопасности. Расследовать сам факт вторжения и личность нарушителя ведомство не будет: эти вопросы остаются в компетенции местной полиции и администрации аэропорта.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) подтвердили, что проводят собственное расследование. Министр транспорта США Шон Даффи подчеркнул, что человек «сознательно» перелез через забор и выбежал на полосу.

«Никому и никогда не следует незаконно проникать на территорию аэропорта», — констатировал он, добавив, что пилот среагировал на ситуацию и прервал взлет максимально оперативно.

Авиакомпания Frontier выразила глубокие соболезнования в связи с произошедшим.