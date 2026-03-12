Российско-аргентинское соглашение о стратегическом партнерстве по-прежнему действует, но политический диалог между странами заморожен из-за ситуации вокруг Украины. Об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра.

«Мы тогда [в 2015 году] заключили соглашение, установив всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. Это партнерство по-прежнему действует, но именно сейчас политический аспект наших отношений в силу контекста, я бы сказал, находится в тупике, полностью заморожен», — сказал аргентинский дипломат.

По его словам, это сотрудничество предполагает организацию двусторонних форумов и экспертных дискуссий, а также развитие связей в разных отраслях. Однако военный конфликт между Россией и Украиной и санкции стран Запада побуждают Буэнос-Айрес сосредоточить внимание «на торговых и культурных аспектах, а не на политической стороне отношений» с Москвой.

«Я надеюсь, что в будущем ***** [военный конфликт] в Украине закончится, санкции снимут, и мы сможем возобновить политические отношения с Россией, потому что это очень важно. Раньше у нас действительно было много двусторонних форумов, круглых столов, где мы обсуждали различные аспекты наших отношений. Это было очень полезно до февраля 2022 года, и я надеюсь, что это снова пригодится в будущем, как только закончится ***** [военный конфликт]», — подчеркнул посол Аргентины в России Энрике Феррер Виейра.

В 2015 году в Кремле состоялось подписание совместного заявления об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Аргентиной. Подписи под документом поставили президенты Владимир Путин и Кристина Фернандес де Киршнер.

Тогда же, среди прочего, были подписаны межведомственные соглашения — на уровне министерств иностранных дел, министерств обороны и министерств культуры обоих государств.