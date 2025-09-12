Астраханских фельдшеров, которые в июле отказались госпитализировать мужчину с первой группой инвалидности, наказали дисциплинарно и лишили части стимулирующих выплат. Об этом Инфо24 рассказала жена пациента Любовь.

«Сначала был административный иск. Эти фельдшеры должны были через диспетчерскую службу вызвать службу спасения МЧС и тогда уже осуществить транспортировку. Есть основания для возбуждения уголовного дела, поэтому тоже буду этого добиваться. Мужу уже сделали шесть операций, он в тяжелом состоянии», — объяснила женщина.

Инцидент произошел в конце июля — мужчина почувствовал резкое ухудшение здоровья после очередной процедуры гемодиализа и не мог самостоятельно передвигаться. Его жена вызвала скорую помощь через службу 112. Фельдшеры не смогли поставить точный диагноз и сказали, что требуется срочная госпитализация пациента. Но переносить больного в машину отказались.

«Я собрала сумку, а мне говорят, что мне нужно найти грузчиков, так как это не их работа. Так как состояние мужа было очень тяжелым, я вызвала платную скорую», — утверждала собеседница Инфо24.

Другая служба медиков попросила сотрудников первой сопроводить их до больницы, чтобы завершить вызов, но они не согласились. Мужчину доставили в местную клинику, где его состояние оценили как крайне тяжелое. Пациента поместили в реанимацию и подключили к ИВЛ, а через несколько дней провели операцию.

В начале августа глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову провести проверку по сведениям о ненадлежащем оказании медпомощи в Астрахани.