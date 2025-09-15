Спрос на поездки в Китай с начала сентября уже увеличился на 25%, а с введением безвиза ожидается рост на 30-40%. Наиболее популярными направлениями у россиян остаются те, куда есть прямые перелеты. Об этом RTVI рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

«Если говорить о спросе, то с начала сентября мы оцениваем его рост в 25%. У кого-то наблюдается двукратный или трехкратный рост — все сильно зависит от компании, которая предлагает туристические поездки в Китай. Глобально туристы, конечно, испытывают любопытство и желание посетить эту страну, хотя и раньше не было больших сложностей», — отметил собеседник RTVI.

Наиболее популярными китайскими направлениями для россиян остаются те, куда есть прямые перелеты. Среди них — Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, к которым добавится Ухань. При этом в пляжном сегменте — только остров Хайнань, подчеркнул Артур Мурадян.

«На нем за прошедшие восемь месяцев, по данным АТОР, фиксируется прирост на 600%. То есть где-то 600-700 тыс. россиян уже побывали на острове с начала года. И эта цифра будет расти, поскольку со стороны китайских властей есть желание увеличить частоты на зимний период», — добавил вице-президент АТОР.

Ожидается, что с введением пробного безвизового режима, турпоток в КНР увеличится на 30-40%. Продление безвизового режима во многом будет зависеть от итогов пробного периода, «от того, как российские туристы себя будут вести».

«В остальном же, если Китай сохранит свою позицию открытости для международного туризма, ведь безвиз был введен не только для россиян, но и для граждан многих других стран, думаю, что его продлят», — заключил Артур Мурадян.

Пробный безвизовый режим на поездки в Китай начал действовать 15 сентября и продлится до 14 сентября 2026 года. Об этом в начале месяца заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

В интервью китайскому изданию «Синьхуа», опубликованном на сайте президента России 30 августа, Владимир Путин рассказал, что туристический поток между двумя странами по итогам 2024 года увеличился в 2,5 раза и достиг 2,8 млн человек.