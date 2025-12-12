Китайские авиакомпании начали отменять рейсы в Японию, однако это нельзя назвать массовым явлением — пассажирам предлагают другие варианты. Об этом заявил RTVI вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян. Он прокомментировал сообщения о том, что российские туристы жалуются на «шквал отмен» перелетов из Китая в Японию.

«С точки зрения отмены рейсов, действительно, такая ситуация с Японией есть. Китайские авиакомпании отменяют рейсы в связи с тем, что на уровне правительства китайцам рекомендовано не ездить в Японию. Но я бы не назвал это массовым явлением. Туристов пересаживают на [другие] рейсы, но какой-то критической ситуации мы не наблюдаем», — рассказал он.

По словам Артура Мурадяна, случаев, когда отменили перелет и туристов не пересадили на другой рейс, в АТОР не фиксируют. К тому же туроператоры в любом случае должны вернуть домой туристов, если авиакомпания отменяет им рейс.

Напряженность в отношениях между Пекином и Токио появилась в ноябре. Тогда премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что нападение Китая на Тайвань может создать ситуацию, которая «будет угрожать выживанию» Японии. К тому же глава японского правительства допустила, что такая ситуация может вынудить Токио воспользоваться правом на «коллективную самооборону».

14 ноября правительство КНР призвало своих граждан воздержаться от поездок в Японию.

На этом фоне китайские авиакомпании начали отменять рейсы в эту страну. Как пишет South China Morning Post, компании отменили таких 1900 перелетов, запланированных на декабрь, это 40% от месячного объема.

Крупнейшие китайские авиаперевозчики Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, а также несколько других компаний выпустили заявления, в котором разрешили бесплатный возврат средств за билеты или изменение маршрута для рейсов, забронированных до 28 марта 2026 года.

Эта ситуация не обошла стороной и российских туристов, которые планировали отправиться в Японию. В туристических чатах, связанных с полетами в Японию через Китай (а это, по сути, один из самых популярных вариантов для российских путешественников), наблюдается массовая паника.

Российский путешественник Владимир Г. рассказал RTVI, что ему пришло сообщение об отмене части маршрута Москва — Пекин — Осака, запланированного на 20 марта. Он с семьей должен был лететь авиакомпанией China Southern Airlines.

«Нам отменили мартовские билеты в Японию. Точнее, сегмент Пекин — Осака. Мне пришло такое сообщение: «Авиакомпания отменила рейсы, на которые вы купили билеты. К сожалению, авиакомпания не предлагает альтернативные варианты перелета». Без замены», — поделился Владимир с RTVI.

По его словам, «люди в чате вешаются».

«Ситуация продолжается уже месяц, но вал отмен идет последние три дня», — заключил российский турист.