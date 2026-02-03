Четырех граждан Азербайджана задержали и привлекли к уголовной ответственности за участие в конфликте между Россией и Украиной с обеих сторон. Об этом сообщила пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

По данным ведомства, задержанные — Набиев Реал Эльданиз оглу 1991 года рождения, Гусейнов Фарис Фамиль оглу 1993 года рождения, Мамедов Али Эльнур оглу 1994 года рождения и Муров Хасан оглу, уроженец села Мирхашимли. Все они были задержаны в январе.

В сообщении пресс-службы СГБ отмечается, что указанные лица привлечены к уголовной ответственности и арестованы решением суда, «поскольку было доказано участие данных лиц в боевых действиях под контролем российских и украинских вооруженных сил».

В СГБ заявили, что в ходе продолжающихся боевых действий между Россией и Украиной значительное число граждан Азербайджана погибли, пропали без вести, получили ранения или попали в плен.

В службе подчеркнули, что участие граждан Азербайджанской Республики в вооруженных конфликтах за пределами страны преследуется в уголовном порядке.