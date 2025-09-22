С 1 июля 2025 года в Азербайджане вступил в силу закон, запрещающий браки между близкими родственниками, включая двоюродных братьев и сестер, а также дядей с племянницами и тетей с племянниками. Однако в некоторых регионах страны сохраняются традиции, противоречащие современному законодательству. Семьи, стремящиеся сохранить родственные связи через брак, готовы отказаться даже от своих детей, пишет Media.Az.

В попытке легализовать такие браки некоторые родители официально отказываются от своих детей, чтобы устранить юридические препятствия. Семьи, поддерживающие такую идею, приводят аргументы вроде сохранения родословной, предотвращения перехода имущества к чужим людям или желания породниться с уже знакомой семьей.

Однако, по данным портала, даже такие меры не позволяют обойти закон, поскольку он основывается на биологическом родстве, а не на юридическом статусе родителей. Так, при выявлении степени родства любая попытка заключить брак аннулируется. Отказ от родительских прав также не может служить основанием для его регистрации.

Медицинские исследования подтверждают необходимость запрета: браки между близкими родственниками увеличивают риск генетических заболеваний у потомства, включая проблемы со слухом, зрением и интеллектуальным развитием.

Издание также отмечает важность просветительской работы. Информирование населения о медицинских рисках может снизить стремление к заключению родственных браков и помочь преодолеть традиционные убеждения.