Утром 6 февраля в частном лицее İdrak города Баку произошел вооруженный инцидент. Ученик десятого класса выстрелил в преподавателя из огнестрельного оружия. Об этом сообщает News.az.

По данным МВД Азербайджана, школьник пришел в учебное заведение с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу. Оружие он пронес в лицей в школьном рюкзаке. Огнестрельное ранение получила учительница математики.

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел во время перемены, а пуля попала в область шеи. После случившегося родители начали забирать детей из лицея.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, задержали ученика и изъяли оружие. По информации СМИ, отец подростка — Самир Ширинов — ранее занимал должность заместителя начальника Объединения жилищно-коммунального хозяйства исполнительной власти города Сумгаит, в настоящее время не работает.

Раненую учительницу доставили в Клинический медицинский центр. По данным РИА Новости, пациентка находится в тяжелом состоянии.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящий момент прокуратурой Бинагадинского района Баку проводится предварительное расследование, сотрудники осуществляют осмотр места происшествия и выполняют необходимые процессуальные действия.