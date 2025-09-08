В Беларуси признан экстремистским популярный телеграм-канал «Двач». Причина внесения в реестр не уточняется.

В разделе «Республиканский список экстремистских материалов» отмечается, что по решению суда Борисовского района Минской области 2 сентября экстремистские материалы были обнаружены «в Telegram-канале с названием „Двач“, имеющим идентификатор https://t.me/dvachannel». О какой информации идет речь, не указано.

За подписку на телеграм-канал, признанный в Беларуси экстремистским, гражданам республики может грозить штраф или арест до 15 суток. На «Двач» подписано более 920 тыс. человек. Представители телеграм-канала пока ситуацию не комментировали.

Также в экстремистский список по решению суда Борисовского района 3 сентября попали Instagram*-аккаунты «flagi_pro», «belvarta» и страница в «Одноклассниках» портала «Naviny — Новости Беларуси».

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности