В Беслане началась трехдневная вахта памяти жертв теракта в школе № 1 — трагедии, которая 22 года назад унесла жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

Церемония открылась в самой школе, куда пришли сотни жителей республики. Люди несли к зданию игрушки и воду — то, чего которых боевики лишили детей во время захвата. Цветы к мемориалу в спортивном зале возложил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, передает РИА Новости.

В международном культурно-патриотическом центре по профилактике терроризма «Беслан. Школа № 1» открылась тематическая выставка. Организаторы также готовят пресс-конференцию с участием пострадавших в теракте. Каждый вечер во дворе школы будут зажигать свечи в память о погибших.

Утром 1 сентября 2004 года вооруженная группа захватила школу № 1 в Беслане во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Почти три дня боевики удерживали в заминированном здании более тысячи заложников без еды и воды — преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы.