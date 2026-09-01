Бывший замминистра обороны Тимур Иванов, год назад осужденный на 13 лет колонии за растрату, до сих пор не доставлен в место заключения и остается в московском СИЗО «Лефортово», пишет KP.RU. Издание узнало, как сейчас живут бывшие высокопоставленные чиновники, получившие приговоры по громким коррупционным делам.

Тимур Иванов дожидается в «Лефортово» окончания судебного процесса по второму уголовному делу против него — о взятках на более чем 1,3 млрд рублей. Этот изолятор называют «элитным», но только из-за того, что в нем содержатся люди, занимавшие высокие посты.

На самом деле условия в СИЗО довольно суровы, с требованием жесткого соблюдения инструкции и почти полной изоляцией. Камеры площадью 8 кв. м рассчитаны на четверых. Их обитателей выводят на прогулки в бетонированных и зарешеченных сверху двориках площадью 12 м, рассказывает газета.

Известно, что Иванов просился из заключения в зону боевых действий на Украине, но военкомат Москвы отказал ему в отборе на военную службу. СМИ писали, что экс-замминистра заявляет о готовности отправиться на СВО в должности рядового на любую вакансию.

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого при обысках нашли более тонны наличных долларов и евро на сумму, эквивалентную 9 с лишним млрд рублей, находится в заключении уже 10 лет. С августа 2025 года его содержат в колонии № 49 поселка Миша-Яг под Печорой (республика Коми).

Как сообщил изданию адвокат Олег Середа, у Захарченко строгие условия содержания: он живет в камере на 8 человек под круглосуточным видеонаблюдением, звонки родственникам и даже защитнику ему запрещены, а свидания и передачи ограничены.

Из-за отсутствия связи с ним адвокат не знает, работает ли его клиент в колонии и если да, то чем именно занимается. Вместе с тем Середе известно, что за неделю Захарченко получил несколько взысканий — например, за то, что не вовремя убрал руку за спину при конвоировании или повесил полотенце не должным образом.

Эти взыскания экс-полковник оспаривает в суде, но из-за них «ни о каком УДО речи теперь даже не идет», подчеркнул защитник.

Кроме того, Захарченко продолжает через ФСИН добиваться отправки на СВО «хоть штурмовиком». Ранее он уже получил отказ от медкомиссии, которая признала его непригодным, хотя он не успел пройти все тесты, утверждает Середа.

Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, получивший 13 лет колонии за взяточничество, отсидел пять лет, а в мае 2026 года суд заменил остаток срока — чуть более четырех лет — на принудительные работы. Как пишет KP.RU, теперь экс-губернатор занимается обустройством бытовки в Рязанской области.

Правозащитник Иван Мельников отметил, что Маркелов получил шанс на условно-досрочное освобождение, а колония-поселение, куда его перевели, — это «почти санаторий по сравнению с другими местами не столь отдаленными»:

«Никаких заборов с колючкой, бараков и арестантских роб. Заключенные живут в обычных общежитиях, а самые примерные могут даже снять квартиру. Одеваются в гражданское, свидания и передачи — без лимитов. <…> Но иллюзий питать не стоит: это все равно изоляция, и за серьезные косяки могут отправить в ШИЗО. Впрочем, здесь это уже крайняя мера. Не все такое послабление для взяточника, мягко говоря, поняли».

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер заканчивает отбывать срок в тверской ИК-6 — в 2019 году его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Обвиненный во взятках, мошенничестве и отмывании денег экс-руководитель региона должен выйти на свободу уже 18 сентября 2026 года.

После освобождения Гайзер намерен поехать не в Сыктывкар, а в Москву, где у него есть единственное жилье — квартира площадью 50 кв. м. Как ожидается, он будет работать финансовым директором в ООО «Торгмясо».

«С Республикой Коми Гайзера В. М. в настоящее время ничего не связывает, дети и внуки проживают в Москве, после освобождения он намерен проживать и работать так же в Москве», — сказано в постановлении о банкротстве, через которое прошел экс-глава Коми.

Бывший глава Сахалина Александр Хорошавин, приговоренный к 15 годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, отбывает срок в хабаровской ИК-13. СМИ сообщили, что экс-руководитель региона работает бетонщиком 3-го разряда, однако во ФСИН не подтвердили эту информацию. Хорошавин не работает, поскольку является пенсионером.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков продолжает отбывать пожизненный срок в колонии особого режима № 6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Колония считается одной из самых строгих, разрешается не больше двух краткосрочных свиданий в год, длительные возможны только в качестве поощрения.

На работу в этой колонии «идут как на праздник», потому что это хоть какое-то разнообразие, рассказал KP.RU правозащитник Иван Мельников. Арашуков, по его словам, требовал дать ему возможность работать и даже объявлял голодовку.

При этом для осужденных пожизненно не предусмотрены возможности выйти на свободу, кроме как по помилованию. Но такое случается крайне редко, сказал собеседник издания.

Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов отбывал 12-летний срок в сыктывкарской колонии, но в 2025 году был этапирован в Москву в связи с новым уголовным делом о мошенничестве.

По словам Мельникова, Абызов сейчас содержится в «Кремлевском централе» — одном из самых комфортных СИЗО. Там качественно кормят, есть спортзал, а камеры рассчитаны максимум на четверых и не переполняются.