В новом уголовном деле в отношении экс-министра Михаила Абызова фигурирует сумма ущерба в 394 млн рублей, пишет РБК со ссылкой на источники. Бывшего главу по вопросам открытого правительства обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), связанном с акциями «Российской венчурной компании» (РВК).

Абызов, уже отбывающий 12-летний срок за коррупцию, свою причастность к хищениям отрицает. На заседании Тверского суда Москвы 6 октября он заявил, что обвинение основывается лишь на том факте, что он, «как и другие инвесторы, вкладывал деньги в компанию Alion Energy».

В частности, экс-министр настаивал, что в обвинительном заключении отсутствуют доказательства его осведомленности о преступлениях, по которым ранее были осуждены бывший директор департамента инвестиций РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

Согласно версии следствия, Абызов, используя свое служебное положение, оказал давление на институт развития венчурного рынка. Целью этих действий, по утверждению обвинения, было привлечение финансирования в американскую компанию Alion Energy Inc., специализирующуюся на робототехнике и автоматизации строительства солнечных электростанций.

Экс-чиновник подтвердил, что компании, в которых у него были доли, действительно инвестировали в проект, как и другие организации. «Мои интересы представляли организации, осуществлявшие инвестиции, которые были мной задекларированы», — отметил он.

При этом Абызов считает себя и «Российскую венчурную компанию» (РВК) потерпевшими сторонами, поскольку вложенные средства не окупились, а часть инвестиций оказалась неликвидной. В связи с этим он назвал обвинения в мошенничестве «беспочвенными».

Уголовное дело о хищениях при инвестициях «Российской венчурной компании» было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД в марте 2018 года. Первоначально оно касалось бывшего директора департамента инвестиций РВК Яна Рязанцева и неустановленных лиц, среди которых позднее был идентифицирован соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

Согласно установлениям Тверского суда Москоды, в 2012—2016 годах обвиняемые перевели через британский фонд RVC I LP 22,7 млн долларов (2,1 млрд рублей) с нарушением процедур совета директоров РВК. В марте 2024 года суд приговорил Рязанцева и Чучкевича к 6 и 5,5 годам колонии соответственно, признав, что часть этих средств была обналичена и присвоена.

При этом, как сообщал источник РБК, в материалах дела присутствуют расшифровки телефонных переговоров, где многократно упоминается имя экс-министра Михаила Абызова.

Уголовное дело в отношении экс-министра было выделено в отдельное производство. После того как 5 сентября следователь Павел Дорохов принял его к своему производству, Абызову 11 сентября были предъявлены официальные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

В августе следствие допросило бывшего главу РВК Александра Повалко, по заявлению которого было возбуждено уголовное в отношении Яна Рязанцева.

Самого Повалко в октябре 2024 года Таганский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при инвестициях в иностранные венчурные проекты. Ущерб по его делу оценивался в несколько миллионов долларов.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии строгого режима. Экс-министра признали виновным в хищении 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» («Сибэко») и «Региональных электрических сетей» в период с 2011 по 2014 год. Следствие установило, что преступление было совершено организованной группой, а сам Абызов, занимая государственные должности, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности.

Еще до вынесения приговора, в 2020 году, с экс-министра было взыскано 32,5 млрд рублей. Эта сумма, полученная от продажи акций «Сибэко» в 2018 году, была взыскана по иску Генпрокуратуры через Гагаринский суд Москвы.

Приговор по данному делу был оставлен в силе апелляционной инстанцией. Рассмотрение кассационной жалобы защиты на данный момент не завершено.