Новое уголовное дело против экс-министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова связано с инвестиционной деятельностью Российской венчурной компании (РВК). Согласно информации трех источников РБК, знакомых с материалами расследования, речь идет об эпизодах, ранее фигурировавших в деле бывшего главы РВК Александра Повалко.

Одним из центральных эпизодов является перечисление в апреле 2017 года $600 тысяч на счет американской компании Alion Energy Inc., которая специализировалась на разработке и строительстве солнечных электростанций, робототехнике и автоматизации проектирования.

Примечательно, что инвестиции были осуществлены несмотря на предбанкротное состояние американской компании. Alion Energy, основанная в 2008 году, вошла в портфель РВК в 2012 году, а полученные средства, по утверждению главы компании Марка Кингсли, направлялись на ее развитие.

В связи с уголовным делом против Повалко 22 ведущих венчурных инвестора выступили с открытым письмом, в котором предупредили о «катастрофическом подрыве доверия к бюджетным средствам».

В 2012 году Forbes писал, что Абызов также участвовал в инвестировании в компанию Alion Energy. Как сообщил один из источников РБК, следствие полагает, что экс-министр использовал свое служебное положение для привлечения финансирования в этот проект.

В марте 2024 года Таганский суд вынес приговоры по аналогичному эпизоду. Бывший директор департамента инвестиций РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич были осуждены на шесть лет колонии общего режима каждый.

Следствие установило, что в декабре 2012 года между ними был заключен сговор, в рамках которого в период с 2012 по 2016 годы через британский фонд RVC I LP на счет Alion Energy в Бинбанке было перечислено $22,7 млн (2,102 млрд рублей) по договорам займов.

По данным Следственного комитета, эти операции проводились в обход решений совета директоров РВК. Следствие утверждает, что указанные средства в дальнейшем были перемещены на счета других компаний, обналичены и присвоены осужденными.

Как сообщил источник РБК, знакомый с материалами дела, в расшифровках прослушек, приобщенных к уголовному делу Чучкевича, представители РВК неоднократно упоминают фамилию Абызова, что свидетельствует о его возможной причастности к расследуемым операциям.

В октябре 2024 года Таганский районный суд Москвы приговорил Александра Повалко к четырем годам колонии общего режима по статье о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Накануне, 2 октября, РБК сообщил о предъявлении нового обвинения Михаилу Абызову — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным источников издания, экс-министра перевели в следственный изолятор СИЗО-1 («Кремлевский централ»).

РБК направил официальный запрос в МВД для получения комментариев. Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы Абызова, воздержался от комментариев по существу обвинений, отметив, что его подзащитный лично выскажет свою позицию на слушании об избрании меры пресечения.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы осудил Абызова на 12 лет строгого режима и назначил ему штраф в 80 млн рублей за создание преступного сообщества и коррупционные преступления. В октябре прошлого года Мосгорсуд оставил этот приговор в силе. Бывший министр был задержан сотрудниками ФСБ в марте 2019 года.