Бывшему министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову, уже отбывающему 12-летний срок в колонии строгого режима за коррупцию, предъявлено новое обвинение. По данным источников РБК в правоохранительных органах, в отношении экс-чиновника заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Для проведения следственных действий Абызова накануне этапировали из колонии в московский СИЗО. 2 октября столичный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего министра — эта процедура необходима для формального закрепления его статуса в рамках нового дела.

Как пояснили источники издания, несмотря на то, что Абызов уже отбывает наказание, следствию потребовалась отдельная судебная санкция на содержание под стражей именно в связи с новым обвинением. Это соответствует установленной правовой практике при расследовании дополнительных эпизодов уголовных дел.

О возможности возбуждения против Абызова нового уголовного дела в середине сентября сообщал ТАСС со ссылкой на источники. Адвокаты экс-министра заявили РИА Новости, что им об этом ничего неизвестно.

Дело Абызова

Сотрудники ФСБ задержали Михаила Абызова в марте 2019 года. В рамках уголовного дела ему было предъявлено обвинение, изложенное на 122 страницах. Согласно материалам дела, экс-министр обвинялся в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК), коммерческом подкупе и незаконном предпринимательстве (ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК).

По версии следствия, Абызов и его сообщники похитили 4 млрд рублей у «Сибирской энергетической компании» (СИБЭКО) и «Региональных электрических сетей» (РЭС). По данным правоохранительных органов, деньги были выведены на Кипр через схему обмана акционеров энергокомпаний.

В обвинительном заключении подчеркивается, что действия фигурантов «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов». Расследование также показало, что обвиняемые занимались незаконной предпринимательской деятельностью, получив доход свыше 32,5 млрд рублей.

Приговор

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы вынес Абызову обвинительный приговор. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с взысканием штрафа 80 млн рублей.

Суд также постановил конфисковать имущество бывшего министра на общую сумму свыше 23,5 млрд рублей, арестованное в ходе следствия. В перечень конфискованных активов вошли земельные участки, квартиры и комнаты, машино-места, банковские счета самого Абызова, а также его родственников и счета связанных с ним компаний

В июне 2024 года Росимущество предприняло попытку реализации части имущества, выставив на торги московскую квартиру Абызова площадью 135,4 кв. м с начальной ценой 32,7 млн рублей. Однако уже в августе объект был снят с торгов без объяснения причин.

В сентябре этого года Преображенский суд Москвы снял арест с части имущества экс-министра. С соответствующим ходатайством обратилось управление Росимущества в Тверской области. В иске сказано, что по приговору суда недвижимость Абызова была арестована, конфискована и обращена в доход государства «как эквивалент похищенной суммы, а также как эквивалент легализации». Однако арест этого имущества не позволял ведомству исполнить решение суда и оформить его в госсобственность.