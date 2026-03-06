Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Его обвиняют в создании преступного сообщества, растрате, отмывании средств и получении взяток. RTVI собрал подробности о деле против Цаликова и его дорогостоящих активах, а также реакции военкоров и военных блогеров, раскритиковавших решение суда не отправлять многолетнего соратника Сергея Шойгу в СИЗО.
Хищение ₽6 млрд: дело Цаликова
Руслан Цаликов, по версии следствия, создал организованную группу, участники которой в 2017-2024 годах похищали бюджетные средства. Всего ему предъявлено обвинение по трем уголовным статьям, включая 12 эпизодов растраты, два эпизода получения взяток и легализацию преступных доходов.
О том, что Цаликов может быть замешан в коррупции, силовики знали давно, пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, уголовное преследование 69-летнего экс-замминистра связано с махинациями при поставках вещевого имущества через АО «Военторг», чей бывший гендиректор Владимир Павлов обвиняется в создании преступного сообщества.
Цаликов курировал деятельность акционера «Военторга» — АО «Гарнизон». Следствие полагает, что в 2019—2020 годах он получал взятки от представителей компаний, выполнявших исследовательские работы для Минобороны. Откаты поступали как «живыми» деньгами, так и дорогостоящим имуществом, пишет «Ъ». Похищенные средства, по версии следствия, легализовывались через вложения в недвижимость, в том числе коммерческую, которую «в большом количестве» нашли у Цаликова, говорится в статье.
По версии следствия, хищения на сумму более 400 млн рублей были совершены при поставках в Минобороны армейских несессеров (наборов личной гигиены), закупавшихся у производителя по значительно завышенным ценам, пишет «Коммерсантъ». Затем в деле появились эпизоды с хищением денег при снабжении военных бельем, головными уборами и формой. Общий ущерб по делу превышает 2 млрд рублей.
Позже расследование о хищениях при поставках несессеров объединили с материалами СК, в которых речь также идет о коррупции в рамках поставок вещевого имущества военным. После этого оцениваемый ущерб вырос более чем в три раза, и теперь его сумма превышает 6,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».
Как писал «Коммерсантъ», Цаликову могла грозить отправка СИЗО «Лефортово» или «Кремлевский централ». Однако Басманный суд Москвы постановил отправить экс-замминистра под домашний арест.
По данным ТАСС, суд запретил Цаликову пользоваться интернетом, сотовой связью и стационарным телефоном за исключением вызова экстренных служб в случае необходимости, а также общаться с иными лицами за исключением близких родственников и покидать свое жилище за исключением участия в следственных действиях».
Цаликов не признал вину, но выразил готовность сотрудничать со следствием, пишет «Ъ» со ссылкой на источник. Один из собеседников издания рассказал, что за несколько дней до ареста встречался с экс-замминистра, и тот, по его словам, находился в «хорошем расположении духа», не высказывая никакого беспокойства о своей судьбе.
Имущество Цаликова
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в «многочисленных домах и квартирах» Цаликова, принадлежащих его родственникам и доверенным лицам, сообщает «Коммерсантъ». Силовики уже описывают имущество, решение о необходимости его изъятия в доход государства будут принимать следствие и Генпрокуратура, отмечает издание.
Активы, принадлежащие родственникам и доверенным лицам Цаликова. предварительно оцениваются в миллиарды рублей, пишет «Ъ».
По данным РЕН ТВ, бывший замминистра владеет особняком рядом с подмосковным селом Раздоры. На территории участка площадью более 10 тыс. кв. м расположены теннисные корты, а также здания для гостей и персонала. Стоимость особняка, предположительно, оценивается в сотни миллионов рублей, что в несколько раз больше доходов Цаликова за десятки лет, указывает РЕН ТВ. Так, за 2018 год экс-замминистра задекларировал доход в 13 млн рублей.
Кроме того, Цаликов владеет загородным домом в соседней Барвихе и домом с апартаментами на Патриарших прудах, пишет РЕН ТВ.
В свою очередь сыновья экс-замминистра Даниэл и Заур имеют по половине доли в компании «Доминус Зэт», которая специализируется на аренде помещений, пишет телеграм-канал Baza. За 2024 год выручка фирмы составила 34 млн рублей, говорится в публикации.
Дочери Цаликова Юлии принадлежит половина доли в ООО «Тектум», которая также работает в сегменте аренды помещений. В собственности компании находятся помещения площадью 264 кв. м в здании московского бизнес-центра. Выручка «Тектум» за 2024 год составила 37,8 млн рублей
«Поди не челядь какая»: военкоры и блогеры об отправке Цаликова под домашний арест
Военный блогер Владимир Романов:
За создание ОПС — под домашний арест! Самый гуманный суд в мире.
Военкор Александр Коц:
Цаликова отправили под домашний арест. Все-таки полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Блогер Анастасия Кашеварова:
Цаликова под домашний арест. Понятное дело, человек в возрасте и серьезно болен. Болезнь, правда, не мешала создавать преступное сообщество. Ну да ладно.
Однако, [основателя Readovka Алексея] Костылева с пластиной в голове и неработающей рукой — оставляем в СИЗО.
Журналистку Сашу Баязитову с диабетом и букетом сопутствующих заболеваний — оставили в СИЗО.
Жену бизнесмена Галицкого за недоказанные угрозы олигарху отправили в СИЗО, где она и погибла.
Можно продолжать и приводить примеры и по другим «гиперпреступникам».
Ну вы либо отпускайте всех, либо сажайте всех. Выборочно опять все. Тем более, что трое упомянутых не расхитили половину бюджета Минобороны.
Военный аналитик Сергей Колясников (Zergulio):
Миллиардера и организатора преступного сообщества под домашний арест? 210 УК РФ? Серьезно?
Телеграм-канал «Воевода вещает»:
Если ему реально вменяют 210-ю [статью УК], а именно преступное сообщество, то какой домашний арест, вообще не ясно. Это особо тяжкая статья, с которой даже на СВО не призывают.
Телеграм-канал Verum Regnum:
Отбывать свой арест Руслан Цаликов, видимо, будет в своей «суперэлитной деревне». Говаривают, что там у многих «больших» и «уважаемых» людей дворцы дома. Комфортно ли им будет соседствовать с «создателем преступного сообщества»? Переживаем.
Военный блогер Юрий Подоляка:
Для понимания чего стоили России преступления ОПГ, одним из организаторов которого являлся по версии следователей Цаликов…
Главное следствие — это плохое оснащение армии РФ перед СВО. Что обернулось провалом первоначального плана операции и затяжной войной, которая идет до сих пор.
- То есть как минимум добавочные десятки тысяч жизней наших бойцов. Плюс не меньшее число калек. И как следствие колоссальные добавочные потери бюджета (только выплата за 1 тыс. погибших бойцов их семьям — это 15 млрд рублей, 10 тыс. — 150 млрд рублей и т.д.)
- Последствия недооснащенности армии всем отхаркиваются нам кровью до сих пор. И еще долго будут отхаркиваться.
- Со связью проблемы? Ну так к Цаликову и его подельникам вопросы в т.ч.
- и т.д. до бесконечности…
И за все это «домашний арест»… Хммм.
Вы точно потом хотите, чтобы российское общество верило в такое правосудие? Особенно на фоне беспрецедентно жестоких приговоров в отношении боевых генералов, как И. И. Попов, которого обвиняют просто в какой-то мелочи по сравнению с тем в чем обвиняют Цаликова!
И не блогеры в этом виноваты, а вот такие решения судов.
Актриса Яна Поплавская:
А вы как хотели, чтобы уважаемый человек в СИЗО сидел? Поди не челядь какая-то…
Сейчас найдутся еще несколько миллиардов рублей, а то и долларов. Но Шойгу не знал НИЧЕГО.
Певица Виктория Цыганова:
Всё одно к одному. Мы узнаем, что долгие годы верхушка Минобороны была как мафия какая-то, чуть ли не ОПГ… А их гуманно домой отпускают и особняки на Рублевке возвращают. Запасаемся попкорном и молимся за наших ребят. Которые в окопах, а не которые на нарах. О тех, кто заслуженно на нарах, не молимся…
За последнее время следователи и оперативники опросили сразу несколько бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны, которые сейчас находятся под следствием и судами, рассказал источник «Коммерсанта». Среди них, как утверждается, был экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого летом 2025 года приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Цаликов был свидетелем обвинения по этому делу.
Иванову предстоит еще один суд по обвинению в получении взяток. По данным источников «Ъ», он не давал показаний на Цаликова.