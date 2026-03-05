Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя министра обороны России Руслана Цаликова. Экс-чиновник будет находиться под стражей по меньшей мере до 4 мая, сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Цаликову инкриминируют создание преступного сообщества, растрату, легализацию похищенных средств и получение взяток. Уголовное дело в отношении Цаликова возбудил Следственный комитет России 5 марта.

По версии следствия, в период с 2017 по 2024 год бывший замминистра создал организованную группу, участники которой похищали бюджетные средства. Всего фигуранту предъявлено обвинение по 16 эпизодам, включая 12 фактов растраты, два эпизода получения взяток и легализацию преступных доходов.

По данным «Коммерсанта», уголовное преследование связано с махинациями при поставках вещевого имущества через АО «Военторг». Цаликов курировал деятельность акционера «Военторга» — АО «Гарнизон». Следствие полагает, что в 2019—2020 годах он получал взятки от представителей компаний, выполнявших исследовательские работы для Министерства обороны.

Незаконные вознаграждения поступали как деньгами, так и имуществом. Похищенные средства, по версии следствия, легализовывались через вложения в коммерческую недвижимость.

Цаликов стал единственным из задержанных с мая 2024 года чиновников и генералов Минобороны, кому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Руслан Цаликов пришел в Министерство обороны в 2012 году вместе с Сергеем Шойгу, с которым работал с 1994 года. Ранее он занимал должности в МЧС и правительстве Московской области.

В оборонном ведомстве Цаликов курировал вопросы финансового контроля, судебно-правовой работы, информационной политики и взаимодействия с правоохранительными органами.

В мае 2024 года после смены руководства Минобороны Цаликов сохранял пост чуть более месяца и был отправлен в отставку 17 июня вместе с тремя другими заместителями. Вслед за этим началась серия арестов бывших высокопоставленных сотрудников ведомства.

Реакция военных корреспондентов

Задержание Цаликова вызвало широкий резонанс среди военкоров и блогеров. Александр Сладков ограничился эмоциональным комментарием, отметив, что экс-замминистра курировал взаимодействие с прессой.

Автор канала «Рыбарь» Михаил Звинчук напомнил, что Цаликова называли «тенью Шойгу», и допустил, что его сотрудничество со следствием может привести к новым делам. Звинчук также обратил внимание, что из ключевых замов пока не привлечена к ответственности Татьяна Шевцова.

Военный корреспондент Сергей Колясников (Zergulio) написал, что в сравнении с Цаликовым ранее арестованный Тимур Иванов — «школьник». Александр Коц акцентировал внимание на том, что инкриминируемые хищения пришлись на период военных действий, и предположил, что за это стоило бы добавить статью о госизмене.

Блогер Кирилл Федоров признался, что ждал этого события много лет, вспомнив о своих разоблачениях 2018—2019 годов. Анастасия Кашеварова заявила, что президент не простил Цаликова. Канал «Синяя Z Борода» назвал происходящее праздником.

Автор «Пионера запаса» отметил, что создание преступного сообщества внутри Минобороны должно караться длительным сроком. Он также задался вопросом, почему имена причастных становятся известны только после арестов, и выразил мнение, что чиновники обогащались за счет нужд солдат.