Владимирский областной суд отказал журналистке Александре Баязитовой в замене неотбытой части срока в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Таким образом суд удовлетворил жалобу прокуратуры на решение Судогодского районного суда о смягчении наказания женщине по делу о вымогательстве. По версии обвинения, постановление о замене срока на 10 месяцев и 18 дней принудительных работ было принято поспешно, пишет телеграм-канал Baza.

Судогодский суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытого Баязитовой срока на более мягкий вид наказания в ходе заседания, которое прошло 9 сентября. В апреле ей было отказано в условно-досрочном освобождении, несмотря на диагностированные сахарный диабет, глаукому и гипертонию, а также наличие больной матери на иждивении.

Журналистка и администратор телеграм-канала «Адские бабки» Александра Баязитова была арестована в августе 2022 года по обвинению в вымогательстве 1,2 млн рублей у топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова за отсутствие посвященных ему негативных публикаций («блок на негатив»).

Прокуратура запрашивала для журналистки 14 лет колонии, Басманный суд столицы приговорил Баязитову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима в ноябре 2023 года.

В октябре 2024 года Баязитова обратилась к президенту России Владимиру Путина с просьбой о помиловании. Член Совета по правам человека Ева Меркачева выразила надежду на удовлетворение прошения и упомянула, что глава государства «лично слышал» о деле журналистки.