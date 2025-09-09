Судогодский райсуд Владимирской области смягчил приговор журналистке Александре Баязитовой, которая получила пять лет колонии за вымогательство. Неотбытый срок ей заменили на принудительные работы.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда, в июне поступило ходатайство с просьбой о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. 9 сентября прошло очередное заседание.

«Ходатайство удовлетворено. Заменена неотбытая часть наказания на принудительные работы… на 10 месяцев 18 дней», — сообщает агентство.

Баязитову, которая была администратором телеграм-канала «Адские бабки», в ноябре 2023 года приговорили к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Второй фигурант дела — медиатехнолог Ольга Архарова — получила 4,5 года колонии.

По версии следствия, Баязитова и Архарова вымогали деньги (около 1,2 млн рублей) за «блок» негативных публикаций об Ушакове.

В 2024 году году Баязитова обращалась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

В апреле 2025 года журналистке отказали в УДО, несмотря на то, что у нее есть серьезные болезни (сахарного диабета, глаукомы и гипертонии), а также больная мать на иждивении.