У Кремля нет данных о возможной поездке главы КНДР Ким Чен Ына на Восточный экономический форум (ВЭФ) для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом RTVI сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос RTVI, есть ли у Кремля данные о том, приедет ли Ким Чен Ын на ВЭФ и планируется ли его встреча с Путиным.

XI Всемирный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Объявлено, что 3 сентября на нем выступит президент России Владимир Путин.