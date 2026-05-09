Кыргызстан отметил 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. После военного парада состоялось шествие «Бессмертного полка».

В столице Кыргызстана Бишкеке с портретами ветеранов и тружеников тыла участники «Бессмертного полка» прошли пешком от Южных ворот до площади Победы. Колонну возглавил президент страны Садыр Жапаров, также в шествии приняли участие члены кабинета министров, военнослужащие и тысячи простых граждан.

На площади Победы состоялся митинг-реквием с участием главы государства, министра обороны Руслана Мукамбетова, спикера парламента, мэра города и ветеранов войны. Участники возложили цветы к Вечному огню, после чего прошел торжественный марш Бишкекского гарнизона. После этого участники могли осмотреть выставку военной техники времен войны и попробовать солдатскую кашу на полевой кухне.