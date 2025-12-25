Пожар произошел на территории бизнес-центра на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительным данным, на Варшавском шоссе, д. 26 произошел пожар на территории бизнес-центра «Варшавская Плаза». Что горит и площадь возгорания уточняются», — сказал собеседник издания.

Предварительно, возгорание произошло на втором этаже.

По данным Baza, огонь охватил несколько офисов, пострадавших нет, людей эвакуировали. Также телеграм-канал отмечает, что площадь пожара достигла 100 кв. метров и продолжает расти.