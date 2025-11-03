Утром 3 ноября умер Валерий Борщев — автор закона об общественном контроле, благодаря которому появились общественные наблюдательные комиссии (ОНК), отслеживающие соблюдение прав человека в местах лишения свободы.

Валерию Борщеву был 81 год. Он долго боролся с мучительной болезнью, последний год не вставал, рассказала член Совета при президенте России по правам (СПЧ) человека Ева Меркачева.

«[Борщев] ушел дома, в больнице быть он не хотел. Из его комнаты сделали хосписную палату», — поделилась она.

В беседе с aif.ru Меркачева уточнила, что правозащитник страдал онкологическим заболеванием. Несмотря на болезнь, он продолжал быть активным: звонил и пытался помочь людям, которые попали в беду.

«Не все во власти его, мягко скажем, любили за его политические взгляды. Но он был таким, каким был. Свободолюбивым. И он, будучи депутатом Госдумы, действительно сделал все, чтобы появился закон об общественном контроле», — заключила Меркачева.

Валерий Борщев родился 1 декабря 1943 года в селе Черняное Тамбовской области. Окончил факультет журналистики МГУ, работал в «Комсомольской правде». Правозащитной деятельностью начал заниматься в 1957 году, это произошло после знакомства с Андреем Сахаровым. Впоследствие чего был лишен возможности заниматься журналистской деятельностью.

Сам Борщев рассказывал, что в то время его могли заключить под стражу, поскольку он «активно занимался защитой прав верующих, <…> участвовал в деятельность Фонда Солженицына по помощи политзаключенным». «По сути, меня кончина [бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Константина] Черненко спасла в 1985-м [от тюрьмы]», — вспоминал он.

Позднее Валерий Золотухин и Владимир Высоцкий помогли Борщеву устроиться в театр на Таганке, где тот работал плотником, моляром на высоте и пожарным. В 1990-м он стал депутатом Моссовета, позже был депутатом Госдумы первого и второго созывов от партии «Яблоко».

Борщев также известен как автор закона «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».

Закон вступил в силу 1 сентября 2008 года. Правозащитник рассказывал, что впервые представил инициативу в Госдуме в 1999-м. Тогда она получила конституционное большинство, но силовикам якобы удалось заблокировать ее через Совфед.

«Судьба закона была непростая, люди из МВД отбрыкивались, как могли. Элле Памфиловой надо поставить памятник. Ведь благодаря ей я дважды смог доложить о Законе президенту [России Владимиру] Путину. И в 2008 году он был принят», — вспоминал Борщев.

Он отмечал, что подобные законы действуют только в Великобритании и во Франции. В США аналогичной практики нет, поэтому американцы приезжали и интересовали российским опытом, впоследствие Борщев делал у них доклад.