Российские строители завершили очередной этап строительства крытой спортивной площадки в столице Республики Конго (Браззавиль), а также провели товарищеский футбольный матч. Об этом сообщает «Африканская инициатива».

По словам одного из руководителей проекта, в Браззавиле недостаточно оборудованных спортивных площадок. Из-за этого местные жители играют в футбол и в целом занимаются спортом на улицах или пустырях.

«Наш комплекс позволит проводить любительские футбольные матчи, играть в баскетбол и популярный в Конго гандбол. В отличие от стихийных площадок, комплекс будет благоустроен: в нем предусмотрены раздевалки и душевые», — рассказал он.

На данный момент российские и конголезские специалисты завершили укладку основания будущей площадки и приступили к возведению стен, а также к сварке стальных конструкций для возведения крыши, которая позволит использовать спорткомплекс в сезон дождей.

По завершении рабочего дня участники проекта организовали товарищеский футбольный матч, который длился около около часа и завершился ничьей. Следующий матч планируется провести после завершения строительства площадки.

Ожидается, что благодаря освещению проекта на телевидении и в социальных сетях новая спортивная площадка станет «точкой притяжения» для жителей Браззавиля.