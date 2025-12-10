Предки людей научились разводить огонь минимум еще 400 тыс. лет назад, что на 350 тыс. лет раньше, чем считалось. Это следует из находок, сделанных на стоянке неандертальцев в Британии, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Овладение огнем было значимым моментом в эволюции предков человека — огонь давал тепло, защиту от хищников и позволял термически обрабатывать пищу, что разнообразило рацион потребляемых продуктов.

Археологические находки, сделанные ранее, в основном в Кении и пещерах в ЮАР, указывают на то, что 1-1,4 млн лет назад предки людей уже использовали огонь, возникший природных условиях, и видимо, могли его поддерживать.

Считается, что основным природным источником огня, особенно в средних широтах, были лесные пожары, возникавшие от ударов молнии. Однако вероятность их была низка и зависела от сезона. Поэтому куда важнее для ученых понять, на каком этапе эволюции предки людей овладели искусством разведения огня.

До последнего времени самым ранним свидетельством добывания огня были находки во Франции, связанные со стоянками неандертальцев возрастом 50 тыс. лет назад. Там нашли экспериментальные каменные орудия, по которым били куском пирита (железный колчедан), известного своим свойством давать искры при ударе.

Открытие, значительно сдвигающее в древность период овладения огнем, сделали ученые из Британского музея на палеолитическом памятнике близ города Барнхам (Саффолк). На месте одной из древних стоянок неандертальцев археологи обнаружили участок обожженной глины, кремневые топоры, потрескавшиеся от высокой температуры, и два небольших куска пирита.

Ученым потребовалось четыре года, чтобы понять, что обожженная глина была не следствием лесного пожара. Геохимические исследования показали, что она неоднократно нагревалась до температуры свыше 700 С, когда в очаге разводили огонь. Неандертальцы добывали его, ударяя куском пирита по кремню, чтобы искры попадали на трут, считают авторы открытия.

Отсутствие выходов колчедана в районе стоянки указывает на то, что неандертальцы знали о его свойствах и доставляли его издалека. «Это невероятно, что некоторые из древнейших групп неандертальцев знали о свойствах кремня, пирита и трута в столь древние времена», — пояснил профессор Ник Эштон, автор исследования.

Овладев техникой добывания огня, предки людей перестали зависеть от таких непредсказуемых факторов, как лесные пожары и молнии, что упрощало выбор места стоянок.

Расширив рацион, неандертальцы получили более высокие шансы на выживание и стали образовывать более крупные группы. Огонь также давал возможность им общаться после наступления темноты. В это время они могли заниматься планированием, обменом информацией и социализацией, тогда как дневное время использовалось для охоты, собирательства, изготовления инструментов и прочих занятий.

Сидение у очага укрепляло социальные связи, способствовало развитию языка, рассказам историй и становлению системы верований, считают ученые.