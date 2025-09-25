В британском Суиндоне в промышленном районе Граундвелл произошел мощный взрыв. Известно, что в этом районе располагаются складские строения.

Телеканал BBC уточняет, что ЧП произошло на Кромптон-роуд. После взрыва начался пожар.

Полиция Суиндона проводит эвакуацию, сообщает Sky News. Также полицейские выставили широкое оцепление.

Судя по опубликованным в Сети видео, масштаб пожара огромен. Об этом же говорят очевидцы. «Суиндон буквально горит», — приводит Sky News слова местного жителя.

Официально причины взрыва пока не названы.

Новость дополняется