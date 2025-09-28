Утром на федеральной трассе в Бурятии, в районе СНТ «Цементник», произошло ДТП с участием междугороднего автобуса и легкового автомобиля. Об этом утром 28 сентября сообщает «Байкал-Daily».

По предварительной информации, водитель автобуса Toyota Hiace не справился с управлением, в результате машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту «Улан-Удэ — Иркутск», находились 13 пассажиров, детей среди них не было. Как сообщили в прокуратуре Кабанского района, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и две бригады скорой помощи.

Прокуратура района взяла под контроль расследование обстоятельств аварии.