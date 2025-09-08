Следственный комитет (СК) России по Московской области сообщил о задержании собственниц гостиницы для животных Dogtown в городе Чехов. Женщины подозреваются в совершении преступлений, связанных с жестоким обращением с животными и мошенничеством, сообщила представитель ведомства Ольга Врадий.

Как говорится в заявлении СК, владельцам собак обещали внимательный уход, содержание в хороших условиях и небольшое количество животных на передержке. Однако, как установили следователи, эти обещания не выполнялись.

По данным правоохранительных органов, в помещении гостиницы в антисанитарных условиях содержалось около 30 собак. При этом в учреждении отсутствовали квалифицированные кинологи. Кроме того, руководство гостиницы скрывало от клиентов применение средств электрошокового воздействия для контроля над питомцами.

За свои услуги по передержке и воспитанию собак владелицы Dogtown брали оплату в среднем 5 тыс. рублей за сутки, животные находились у них по два-три месяца.

На текущий момент потерпевшими по уголовному делу признаны 15 человек. Следственные действия продолжаются: устанавливаются другие возможные пострадавшие лица и собирается доказательная база.

Во вторник, 9 сентября, следователи планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании для фигурантов дела меры пресечения в виде домашнего ареста.

Информация о нарушениях в частном приюте для животных была обнародована певицей Моной в телеграм-канале: ее собственные собаки также некоторое время содержались в этом учреждении.

Опубликованные видеоматериалы и фотографии свидетельствуют о серьезных нарушениях санитарных норм: животные содержались в клетках, загрязненных продуктами жизнедеятельности и следами крови. Зафиксирован случай, когда одна из собак нанесла себе повреждение, травмировав хвост.

Еще одним доказательством жестокого обращения с животными в зоогостинице Dogtown стал скриншот переписки с хозяйкой приюта по имени Карина, в которой она признается в факте причинения телесных повреждений собаке, у которой впоследствии была обнаружена глубокая рана в области глаза.