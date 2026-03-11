Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по факту применения физической силы к ребенку в частном детском саду Челябинска. Инцидент произошел в дошкольном учреждении Калининского района, сообщили в региональном управлении СКР. Прокуратура также организовала проверку.

Мать одной из воспитанниц предоставила 74.ru видеозапись, на которой, по ее словам, запечатлены противоправные действия воспитателя в отношении ее дочери. Женщина убеждена, что сотрудница детсада применила силу к ребенку, в частности ударила ее дочь по рукам, после чего увела в другую комнату.

«Дальше слышны крики ребенка, что она там с ней делает, непонятно. Я просила другие записи, но мне сказали, что их нет, все удалили», — рассказала она изданию.

После произошедшего, по словам матери ребенка, ее дочь стала просыпаться ночью и плакать.

«Каждый раз просыпается с диким ором <…> В садике, когда мы приходим, она смотрит на воспитателя — и у нее начинается плач», — пояснила она.

360.ru женщина рассказала, что после инцидента дочь «стала бить себя по лицу каждый раз, когда слышит “нельзя”».

Как утверждает мама девочки, директор детского сада отказалась назвать имя воспитательницы и пригрозила судом за клевету, так как это якобы вредит ее бизнесу.

Директор частного детсада рассказала 74.ru, что в учреждении провели внутреннюю проверку и при просмотре видеозаписей не нашли ни одного эпизода, который можно было бы расценить как физическое насилие в отношении этой девочки или других детей.

«В течение двух последних дней посещения садика у матери не было никаких претензий к работе учреждения или состоянию ребенка. Никаких жалоб на поведение, самочувствие или наличие травм она не высказывала», — сказала директор.

По ее словам, обвинения появились уже после событий и касаются ситуации двухдневной давности, что, по ее мнению, ставит под сомнение достоверность изложенной информации. В детском саду хотят инициировать проверку достоверности слов матери девочки и потребовали их опровержения, а также публичных извинений.

Как выяснил 74.ru, девочка посещает этот детский сад с января — один-два раза в неделю. В группе около 10 детей. За посещение в будние дни родители платят 1,5 тыс. рублей, по субботам — 2 тыс. рублей.