В Челябинске ученик 9-го класса выстрелил в одноклассницу из сигнального пистолета, сообщили в правительстве региона в четверг, 26 марта, передает 74.RU. Он и его сверстница госпитализированы.

Инцидент в СОШ №32 города Челябинска, сообщили в региональном правительстве. По предварительной информации властей, напавший принес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Ученик выстрелил из сигнального пистолета в одноклассницу, после чего выпрыгнул в окно рекреации четвертого этажа, получив травмы, говорится в сообщении.

По данным Mash, девятиклассник во время урока распылил в классе перцовый газ и попытался выстрелить в учителя, но промахнулся и попал в одноклассницу. После этого он «залил перцовкой» педагогов в коридоре и выпрыгнул из окна, утверждает телеграм-канал. У троих учителей диагностировали химические ожоги глаз и лица, пишет Mash.

Пострадавшие — сам нападавший и девочка, в которую он выстрелил, — госпитализированы в детскую областную больницу, уточнили в челябинском правительстве. По данным телеграм-канала Baza, у девятиклассника диагностированы переломы ног и тупая травма живота. У пострадавшей — резаная травма, пишет Mash.

«Девочке мальчик попал в голову, ее сейчас зашивают в больнице», — приводит 74.RU слова родителей.

Здоровью пострадавшей ничего не угрожает, нападавшему тоже, заявили в челябинском Минздраве.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. По поручению губернатора в школе работает комиссия министерства образования региона.

Одноклассница, которая опоздала на урок и сейчас находится у входа в школу, рассказала 74.RU, что открывший стрельбу ученик — «тихий мальчик, ни с кем не конфликтовал, в классе не было друзей».

По факту стрельбы в школе Челябинска региональное управление СК возбудило уголовные дела по статьям о покушении на убийство, халатности и оказании небезопасных услуг.