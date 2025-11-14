Сотрудники ФСБ и МВД задержали Александра Махонина по делу об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 270 УК РФ). Речь идет об объединении «Махонинские»*, которое возглавляют авторитетные челябинские предприниматели, передает портал 74.RU.

По данным портала, силовики задержали мужчину на крыльце Советского суда в Челябинске. Там в закрытом режиме проходило заседание, по итогам которого ОПГ «Махонинские»* признали экстремистским и запретили его деятельность на территории России. В доход государства было обращено имущество объединения, которое оценивается в 2,5 млрд рублей. ОПГ принадлежали коммерческие организации на эту сумму, а также более 100 объектов недвижимости и транспортные средства.

В конце октября Генпрокуратура направила иск в челябинский суд с требованием признать экстремистским ОПГ «Махонинские»* и запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество объединения. Ответчиками проходили 16 физических лиц и семь компаний. Также в иске были указаны заинтересованные лица, среди них было пять человек и семь фирм.

О содержании иска писал «Коммерсантъ». В документе отмечалось, что объединение функционирует с 1990-х. Его организаторами значатся братья Александр и Андрей Махонины, которые ранее уже были осуждены за хулиганство, причинение телесных повреждений, покушение на убийство и торговлю подакцизными товарами. Гособвинитель утверждал, что при формировании объединения «Махонинские»* братья использовали свой криминальный опыт.

С помощью ОПГ они якобы реализовали свои имущественные потребности. Участники объединения придерживались взглядов и идей движения «Арестантское уголовное единство»;** (АУЕ;**), отмечала Генпрокуратура.

Помимо братьев Махониных, в ОПГ принимали участие их родственники и близкие, включая сына бывшего начальника управления по борьбе с организованной преступностью при УВД Челябинской области Михаила Игнатова, отмечает «Коммерсантъ». По данным издания, группировка занималась «вымогательствами, <…> разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием».

Кроме того, правоохранительные органы установили, что ОПГ «Махонинские»* контролируют часть доходов, которые формируются в местах лишения путем кибермошенничества. Впоследствии эти суммы якобы вкладываются в мероприятия, направленные «против жизни и здоровья» россиян, а также вкладываются в ликвидные активы, передает «Коммерсантъ» содержание иска.

*объединение «Махонинские» признано в России экстремистским и запрещено

**движение АУЕ («Арестантский уклад един») признано в России экстремистским и запрещено