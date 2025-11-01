В Черногории освободили 31-летнего гражданина Азербайджана Ягуба Гурбанова, задержанного после массовой драки в столице страны Подгорице. Он теперь планирует обратиться в суд, сообщает агентство Report со ссылкой на дипломатический источник.

«Он на свободе и будет защищаться в суде», — сообщил источник, добавив, что дата судебного заседания пока не назначена.

Ягубова задержали после массовой драки иностранных рабочих с местными жителями, потому что на видеозаписи инцидента был человек в похожей обуви. Когда полицейские изучили записи камер наблюдения, они пришли к выводу, что в это время мужчина находился дома, передает Oxu.az.

Массовая драка в Подгорице произошла 26 октября. Ее причиной стал бытовой конфликт между местными жителями и иностранными рабочими-строителями из Турции и Азербайджана.

Во время драки ножом был ранен местный житель. После этого в Подгорице прошла серия протестов против гастарбайтеров, а их общежитие забросали камнями.