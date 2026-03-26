Турецкий нефтетанкер Altura подвергся атаке у берегов Турции в Черном море, заявил министр транспорта и инфраструктуры Абдюлькадир Уралоглу в эфире телеканала 24TV. Предположительно, судно было атаковано безэкипажным катером. Танкер следовал из России и перевозил 140 тыс. тонн нефти, сообщают NTV, а также HaberDenizde и Denizhaber.

«Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия <…> Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией», — сказал Уралоглу (цитата по ТАСС).

На борту судна находятся 27 граждан Турции, они не пострадали, добавил министр. О происхождении дрона пока не сообщается.

После атаки на танкер ситуация не вызывает опасений, негативных последствий нет, сообщили ТАСС в Командовании береговой охраны Турции. Там добавили, что члены экипажа не запрашивали эвакуацию.

По данным турецких СМИ, танкер был атакован в 15 морских милях от пролива Босфор. После атаки на мостике произошел взрыв. В результате были повреждены палуба и машинное отделение судна, в которое начала поступать вода.

Как сообщает Denizhaber, атака велась одновременно воздушным и морским беспилотниками, после этого капитан танкера запросил срочную помощь по радиосвязи.

«Все приборы вышли из строя. Машинное отделение заполняется водой. Срочно прошу помощи», — передал он.

Танкер Altura принадлежит стамбульской компании Pergamon Shipping. Он шел под флагом Сьерра-Леоне и перевозил 140 тыс. тонн нефти Urals из России. Согласно данным сайта MarineTraffic, судно вышло из Новороссийска 22 марта.

По данным СМИ, танкер Altura было включено в санкционный список Евросоюза в октябре 2025 года. Судно также находится под санкциями Швейцарии, Украины и Великобритании. В то же время танкер не находится под санкциями США, отмечает Bloomberg. За последние годы судно часто меняло названия и владельцев, указывает Denizhaber.