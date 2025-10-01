В Челябинской, Оренбургской, Брянской областях и Башкортостане задержаны подростки по статьям о терроризме, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Большинству задержанных предъявлены обвинения в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК).

«Как и в других аналогичных случаях, дети попадали под негативное воздействие извне, в приложениях для обмена сообщениями», — сообщила Петренко.

По данным СК, одна из задержанных, 14-летняя жительница Башкирии, в августе переписывалась на своей странице с разными пользователями для «пропаганды деятельности террористической организации», а также распространяла информацию о планировании массовых убийств в образовательных организациях Благовещенска.

В Оренбургской области 15-летний подросток принял участие в деятельности международного движения, признанного в России террористическим, добавила Петренко. В переписке с одним из пользователей мессенджера он высказывал намерение за деньги совершать поджоги, наносить граффити «неонацистского толка» и размещать на дорогах предметы, повреждающие автомобильные шины.

В Брянске подросток в июне 2024 года опубликовал в телеграм-канале видео, содержащее признаки пропаганды и оправдания деятельности запрещенной террористической организации.

В Челябинской области трое несовершеннолетних пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге. По версии СК, они получили инструкции в мессенджере.

Всем фигурантам дел избрана мера пресечения. По словам Петренко, в большинстве случаев она связана с изоляцией от общества.

Приговоры подросткам

В середине сентября Второй Западный окружной военный суд приговорил к срокам от шести лет до девяти лет колонии четырех студентов и школьниками по делу о попытке теракта в РУДН им. Патриса Лумумбы.

По данным следствия, 16-летний студент колледжа «Синергия» планировал устроить в общежитии РУДН подрыв для «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба». Этими планами он поделился в закрытом чате одного из ультраправых телеграм-каналов. Подростки не признали вину, назвав обсуждение в чате шуткой.

В конце августа СК сообщил о вынесении приговоров трем подросткам из Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей по террористическим статьям. Дела рассматривались в 1-м Восточном, 2-м Западном и Южном окружных военных судах, подростки получили от пяти до шести лет лишения свободы в воспитательной колонии.

По данным СК, 17-летний житель Сахалина с марта 2022 года по апрель 2024-го вел канал, «пропагандирующий радикальную идеологию», а также учился обращаться с бомбами и взрывчатыми веществами «в целях осуществления террористической деятельности». В апреле прошлого года юноша пытался взорвать самодельное взрывное устройство в городе Холмске, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Подростки из Ивановской области и Ставропольского края, по версии следствия, добровольно вступили в запрещенные в России террористические организации, чтобы в дальнейшем совершать преступления в общественным местах.

В зависимости от ролей их признали виновными в участии в организации террористического сообщества и участии в его деятельности (ч. 2 ст. 205.5 УК), прохождении обучения для совершения терактов (ст. 205.3 УК) и подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).