В Забайкальском крае суд обязал родителей возместить ущерб за погром, устроенный их детьми на ведомственной автостоянке полиции. Сам инцидент произошел в сентябре 2025 года.

Пятеро несовершеннолетних в возрасте от 8 до 13 лет проникли на охраняемую территорию, принадлежащую Центру хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Забайкальскому краю на Баргузинской улице в Чите. Забравшись на объект, вандалы за короткое время привели в негодность 55 служебных автомобилей.

Как сообщили в Ингодинском районном суде, хулиганы разбивали стекла, фары, срывали боковые зеркала. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1,2 миллиона рублей.

Из-за малолетнего возраста нарушителей уголовное дело против них возбуждено не было. Однако суд удовлетворил гражданский иск о взыскании денег с их законных представителей. В итоге родителям каждого из детей придется заплатить солидную сумму — более 250 тысяч рублей, сообщает Ингодинский районный суд.