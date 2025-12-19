Сотрудник Международного уголовного суда (МУС) Николас Эррера оказывал финансовую поддержку военным группировкам в Центральноафриканской Республике. Это выяснилось во время судебного процесса в ЦАР над гражданином Бельгии и Португалии Мартином Жозефом Фигейрой.

Самого Фигейру арестовали в мае 2024 года на юго-востоке страны, где он работал консультантом американской НПО FHI 360, а первое судебное заседание прошло 28 октября 2025-го. Ему предъявили шесть обвинений, в числе которых — заговор, шпионаж, соучастие в посягательстве на внутреннюю безопасность, подстрекательство к мятежу, соучастие в преступном сообществе, а также разжигание ненависти и подстрекательство к восстанию против госинститутов.

В результате его приговорили к 10 годам каторги и обязали выплатить около $87,5 тыс. в пользу ЦАР в качестве компенсации за ущерб.

При этом во время судебного разбирательства Фигейра рассказал, что неофициально работал с МУС. Когда осужденный находился в Португалии, то взаимодействовал с сотрудником Международного уголовного суда Николасом Эррерой, помогая ему устанавливать контакт с лидерами вооруженных группировок в ЦАР.

Переписка, которую обнародовали во время суда, позволила установить, что МУС в том числе финансово поддерживал боевиков в ЦАР. Покупка техники и денежные переводы шли через Фигейру. Также, согласно материалам дела, МУС способствовал тому, что от правосудия ушел главарь военизированной группировки «Союз за мир в Центральноафриканской республике» (UPC) Али Дарасса, который с 2021 года находится под санкциями США.

Также среди тех, с кем установил контакт сотрудник МУС через Фигейру, упоминались Нуреддин Адам, ордер на арест которого МУС выдал в июле 2022-го, и политический координатор UPC Усман Махамат.