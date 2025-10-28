Центробанк ответил на запрос зампреда комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина о возможности страхования обезличенных металлических вкладов. Регулятор считает, что инициатива может быть рискованной, несмотря на стабильный рост стоимости драгоценных металлов в мире. Об этом парламентарий сообщил RTVI.

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин ответил на запрос Делягина от 30 сентября. В сообщении Центробанка указано, что регулятор готов принять участие в проработке инициативы.

Однако Центральный банк полагает, что распространение системы обязательного страхования вкладов (ССВ) на обезличенные металлические счета (ОМС) не соответствует задаче защиты интересов граждан. В тексте ответа Тулина говорится, что «металлические счета» являются слишком рискованным инструментом для инвестирования, так как его доходность зависит от стоимости активов.

Банк России отметил, что риски для инвесторов связаны с изменчивостью цен на мировом рынке и курсов валют. Вкладчики в свою очередь могут не иметь возможности оценить риски.

«В случае расширения страховой защиты на металлические счета ГК «АСВ» сможет покрыть их потенциальные риски, связанные с дефолтом банка, но не финансовые потери от изменения стоимости драгоценных металлов», — пишет зампред регулятора.

Согласно тексту ответа Тулина, использование гарантированной компенсации (страхования в рамках ССВ) для стимулирования граждан к открытию рискованных металлических счетов не соответствует задаче по защите интересов граждан.

Зампред ЦБ подчеркнул, что политика страхования вкладов направлена на повышение привлекательности рублевых вкладов. Повышение же привлекательности вкладов не в рублях он назвал неприоритетной мерой. Кроме того, по его словам, необходимо подтвердить экономическую целесообразность инициативы и оценить, как изменится нагрузка на Фонд обязательного страхования вкладов, его окупаемость и размер отчислений банков.

В конце сентября Михаил Делягин направил в ЦБ письмо с просьбой рассмотреть вопрос о страховании обезличенных металлических счетов (ОМС) по аналогии с банковскими вкладами. Парламентарий попросил главу Банка России назвать позицию регулятора относительно возможности на ОМС действие Системы страхования вкладов (ССВ).

Обезличенные металлические счета — это банковские счета, на которые зачисляются граммы металлов (золото, серебро, платина или палладий), а не валюта. Металлами вкладчик владеет только на бумаге, а баланс отображается в граммах. Металлы не нужно хранить в сейфе, продать или приобрести их можно по банковскому курсу. При этом такие вклады защищены от инфляции: если цена на металл растет — вкладчик зарабатывает. Однако на данный момент ОМС не защищены страхованием. При этом при их продаже может начисляться НДФЛ, а банки выставляют значительную разницу между ценой покупки и продажи.

7 октября депутаты от «Справедливой России» Михаил Делягин и Юрий Григорьев внесли законопроект о распространении ССВ на «металлические счета» на рассмотрение нижней палаты парламента. Авторы инициативы считают, что «металлические счета» гораздо удобнее физической альтернативы ввиду их ликвидности и отсутствия рисков хранения и маржи.