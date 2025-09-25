Руководство Центробанка планирует выпустить новую пятидесятирублевую купюру в 2027 году, а также обновить дизайн десятирублевой купюры в 2028 году. Об этом сообщил в разговоре с РИА «Новости» заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Белов рассказал о сдвиге сроков по обновлению банкнот в десять и пятьдесят рублей , рассказывая о планах ЦБ по выпуску модернизированной тысячерублевой купюры до конца 2025 года. Также он сообщил о начале работы над дизайном пятисотрублевой купюры, посвященного Северо-Кавказскому федеральному округу, .

«Изменилась сама процедура выбора символов», — пояснил он, не уточнив деталей.

Поступление в оборот первой партии обновленных тысячерублевых купюр, по словам Белова, будет зависеть от скорости донастройки банковского оборудования для приема-выдачи и обработки банкнот.

«В среднем на это уходит год-полтора. Торопить банки мы не будем», — добавил зампред ЦБ.

Комментируя процедуру онлайн-голосования за символы для тысячерублевой банкноты, Белов признал попытки накруток голосов, однако отметил, что технические специалисты «это видели и мгновенно пресекали».

«Мы видели, как во время голосования менялись лидеры. И невозможно было предсказать, как в итоге распределятся места. Люди проголосовали за реально популярные и любимые достопримечательности поволжского региона», — сказал он.

В настоящий момент, как сообщил Белов, ЦБ занят подготовкой к очередному этапу выборов символов для пятисотрублевой купюры. С этой целью в конце сентября будет организовано заседание консультативного совета,. Его участники определят список объектов для дальнейшего публичного онлайн-голосования.