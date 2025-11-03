В центре Рима на площади Ларго Коррадо Риччи рухнула часть находящейся на реконструкции башни Конти. Под завалом оказался 64-летний рабочий, он получил черепно-мозговую травму. Его состояние пострадавшего оценивается как критическое, передает ANSA.

Кроме того, еще один рабочий все еще остается под завалами. «По данным источников из числа медиков, он в сознании», — сообщает итальянское информагентство.

После первого обрушения произошло второе — как раз когда пожарные пытались вытащить рабочего из-под обломков. Они не пострадали. Еще двое пострадавших получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

Пожарная команда использовала автолестницу, чтобы спустить вниз рабочих, оказавшихся заблокированными на высоте после разрушения строительных лесов. Вблизи места происшествия было перекрыто автомобильное движение, чтобы машины не мешали спасательной операции. Туда прибыли министр культуры Италии Алессандро Джули и заместитель прокурора Рима Антонио Ди Май, который курирует расследование.

«Я стояла снаружи, обслуживала столики. Я в шоке. Я услышала звук падающих обломков, посмотрела вверх, а там дым, и я увидела, как упал один из рабочих. Это рабочие, которые приходят сюда каждое утро. Я в шоке», — рассказала журналистам официантка ресторана на Виа дель Колизей.

По словам представителя прокуратуры, дело возбуждено по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности. Место происшествия осматривают сотрудники судебной полиции, специализирующиеся на несчастных случаях на производстве. Также запланирована техническая экспертиза, которая позволит восстановить картину событий и установить причины обрушения.

Башня Конти (Torre dei Conti) — это средневековая жилая башня аристократического римского семейства Конти, она была построена в IX веке и перестроена в XIII веке, после чего достигла высоты 60 метров и получила название «Большая башня». Постройка стала непригодной для жилья после землетрясения, произошедшего в середине XIV века, когда ее верхняя часть обвалилась и больше не восстанавливалась. Башня оставалась заброшенной до 1620 года, потом ее пытались реставрировать, но этому мешали землетрясения. Потом ее сохранившуюся нижнюю часть укрепили контрфорсами и перестроили. Во времена Муссолини до 1943 года там базировалась федерация штурмовых отрядов Ардити.