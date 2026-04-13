В горном селе Шаитли Цунтинского района на юго-западе Дагестана сошла лавина, накрыв несколько жилых домов. По предварительным данным, под снегом остаются двое — мать и ее ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу Цунтинского района поступило сообщение о сходе лавины в населенном пункте Шаитли. По предварительным данным, под массой снежного покрова оказались женщина и ребенок. К месту происшествия незамедлительно выдвинулись спасатели», — сообщили в ведомстве.

По информации телеграм-каналов SHOT и Baza, снежный поток накрыл сразу несколько домов. Часть людей местные жители успели вытащить из-под завалов своими силами — они же продолжают вручную разбирать снег в надежде найти других выживших. Само село обесточено и отрезано от связи.

Работу спасателей серьезно затрудняет погода. Авиация МЧС к месту схода лавины вылететь не может — борт находится в готовности, но ждет улучшения метеоусловий. По данным SHOT, на месте работает одна группа спасателей, вторая готовится к вылету. Телеграм-канал также пишет, что находящемуся под снегом ребенку, по предварительной информации, семь лет.

В минувшие выходные в республике сошли сразу пять лавин — в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. Тогда движение транспорта временно перекрывали, обошлось без пострадавших.