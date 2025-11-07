Вертолет с туристами разбился в Дагестане, четыре человека погибли. Всего на борту Ка-226 было семь пассажиров. Вертолет направлялся в Избербаш на юге от Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Как пишет телеграм-канал «112», вертолет Ка-226 потерпел крушение возле базы отдыха «Жемчужина». Борт упал и загорелся на земле. Четыре человека сгорели заживо. Трое смогли выбраться, их экстренно забрали в больницу.

По предварительным данным, вертолет был частным, он возил туристов на воздушные экскурсии. Издание «Подъем» уточнило, что летательный аппарат, предварительно, возил туристов к Сулакскому каньону и горным районам. Трагедия произошла в районе поселка Ачи-Су в Карабудахкентском районе.

В АО «Концерн КЭМЗ», которая, предположительно, является владельцем вертолета, на звонки RTVI не ответили.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы также отмечает, что вертолет разрушил на земле частный дом, внутри него не было людей.

Официальная причина произошедшего пока не сообщается. Однако, как отмечает телеграм-канал Baza, в непосредственной близости от места крушения находится линия электропередачи.

Как передает RT, первыми крушение заметили пограничники. Они уже находятся на месте происшествия, туда также прибыли пожарные и скорая помощь.

«Точной информации о числе людей, находившихся на борту, нет, данных о погибших тоже пока нет. Все уточняем и сами направляемся к месту крушения», — заявили RT на горячей линии Карабудахкентского района.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что предварительной причиной крушения вертолета могла стать техническая неисправность.