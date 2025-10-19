В Дагестане 11-классника отправили в СИЗО по делу об участии в «Исламском государстве»* (ИГИЛ)*, с представителем которого, по версии следствия, он общался через TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Как пишет агентство, учащийся школы в дагестанском селе Хучни общался через TikTok с неустановленным участником экстремистской группировки. С какой целью подросток вел эти разговоры и что с ним обсуждал собеседник, не уточняется.

В итоге против несовершеннолетнего в середине сентября было возбуждено уголовное дело. Его задержали, а затем по решению суда в начале октября отправили в СИЗО.

Защита во время процесса настаивала, что школьника можно отправить под домашний арест, где бы за ним присматривали родители, а также предоставив положительные характеристики о нем. Однако суд принял другое решение.

Адвокат также обратился в Верховный суд Дагестана, но эта жалоба была оставлена без удовлетворения, сообщает РИА Новости. Подростку грозит до 20 лет лишения свободы.

В июле 2020 года Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 5,5 года колонии общего режима 18-летнего жителя ЗАТО Межгорье (Башкирия) Богдана Колодяжнова. Об этом «Коммерсанту» рассказал его адвокат Игорь Упоров.

По версии суда, Колодяжнов был связан с ИГ*, а в 2019 году, когда он учился в 11 классе, то вовлек в деятельность экстремистской группировки и своих одноклассников. Обвинение требовало приговорить его к девяти годам лишения свободы.

Молодой человек в ответ заявил, что все его действия были лишь шуткой, за которую он принес извинения, подчеркнув, что никогда не интересовался терроризмом.

Адвокат заявил «Ъ», что обвинение против Колодяжнова было построено на «порочных доказательствах» и не было никаких подтверждений того, что тот вступал в ИГ*.

* ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») — запрещенная в России террористическая организация