Начальника строительного участка задержали по делу об обрушении конструкции при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Об этом сообщает подмосковное управление Следственного комитета.

«В ходе расследования установлено, что принятые меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации. Ответственность за это была возложена на начальника строительного участка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, организация, которая занималась демонтажем горнолыжной трассы, нарушала нормы и правила. При падении части колонны обломки и строительный мусор попали на проезжую часть и в окна расположенных рядом жилых домов, а также повредили более 140 автомобилей. Трое человек пострадали.

Задержанный начальник строительного участка подозревается в нарушении правил безопасности при демонтаже (ч. 1 ст. 216 УК). На допросе он полностью признал вину, сообщили в СК.

Колонна комплекса «Снежком», разбор конструкций которого продолжается с 2023 года, обрушилась утром 11 ноября. ТАСС сообщал о повреждении более 140 автомобилей. Всероссийский союз страховщиков оценил причиненный ущерб в 100 млн рублей. В администрации Красногорска заявили, что инцидент произошел по вине подрядной организации «Развитие».

Крытый всесезонный горнолыжный комплекс «Снежком» открылся в Павшинской пойме в 2008 году и считался крупнейшим подобным объектом в Европе. В 2016 году компанию — девелопера «СУ-155» объявили банкротом, в 2021 году такой же статус получило юрлицо комплекса «Снежная горка». В 2022-м «Снежком» закрыли на реконструкцию, позже было объявлено, что его снесут.

С начала демонтажа на объекте уже случались инциденты. В сентябре 2023 года там обрушился строительный кран, спустя год одна из колонн упала на ЛЭП и обесточила квартал в Красногорске. В декабре 2024-го на рабочего упала металлическая балка, он погиб.