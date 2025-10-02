В Дербенте известный тренер по вольной борьбе Рамис Абдулкадиров подозревается в том, что забил до смерти 18-летнего сына своей любовницы. Об этом сообщают дагестанские телеграм-каналы, а также канал «112» и РЕН ТВ. Официальной информации от силовых ведомств не поступало.

Одним из первых об убийстве юноши написал вечером 1 октября канал дербентского издания «Жемчужина Юга». В тексте говорилось, что погибшему было 19 лет и что он жил в микрорайоне Карьер. В качестве подозреваемого канал назвал бывшего директора дербентской спортивной школы №10 «Компромисс» по имени Рамис.

«Убийство произошло несколько дней назад. По предварительным данным, подозреваемый после убийства закопал труп, пытаясь спрятать следы. А затем попытался уехать из страны, но был задержан полицией», — сказано в сообщении.

В четверг, 2 октября, канал обнародовал новые подробности. Он написал, что, по предварительным данным, помимо Абдулкадирова в убийстве подозревается его сын от первого брака. Сына задержали в аэропорту при попытке покинуть страну, а отцу удалось вылететь и скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах, утверждается в публикации.

Канал добавил, что, по имеющейся версии, Абдулкадиров мог иметь родственные связи с убитым.

«По нашим данным, Рамис Абдулкадиров до сих пор не задержан, но, по предварительным данным, якобы изъявил желание добровольно сдаться правоохранительным органам», — сообщило издание позднее.

По сведениям «112», погибший по имени Шамиль был категорически против связи его матери с тренером и якобы многократно приходил к Абдулкадирову, со скандалом требуя все прекратить. В последний раз дело дошло до «серьезных угроз» семье, после чего тренер и его 28-летний сын «жестоко избили Шамиля, вывезли за город, добили и закопали», говорится в сообщении. При этом в сообщении указывается, что убитому было 18 лет.

Как утверждает «112», отца и сына задержали по горячим следам, оба дают показания. Возбуждено дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж», ч. 2 ст. 105 УК), за что грозит лишение свободы на срок до 20 лет, либо пожизненное заключение. Такую же информацию публикует SHOT.

РЕН ТВ также сообщил со ссылкой на источник, что Шамиль якобы неоднократно угрожал семье Абдулкадирова и в день гибели в очередной раз приехал на «разборку».

Согласно сайту Федерации спортивной борьбы России, Рамису Абдулкадирову 49 лет. По данным «Жемчужины Юга», он возглавлял спортивную школу «Компромисс» до 2023 года.