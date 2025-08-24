Один человек погиб и трое пострадали при разгерметизации и взрыве газового баллона в Центральном детском магазине в Театральном проезде на Лубянке в Москве, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на городские оперативные службы.

Обновление: Следственный комитет сообщил в своем телеграм-канале, что по факту ЧП в детском магазине возбуждено уголовное дело (статья не указана).

По предварительным данным, разгерметизировался баллон с гелием, предназначенный для надувания воздушных шаров и стоявший рядом с кафе «Шоколадница». Возгорание при этом не возникло, однако Mash сообщает о задымлении. Соболезнования близким погибшего выразил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, подтвердив информацию о трех пострадавших.

«Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим. Следственные органы устанавливают причину происшествия. По предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования», — сообщил градоначальник.

Источники МК подтвердили, что взорвавшийся баллон находился на третьем этаже. После взрыва администрация объявила эвакуацию персонала и покупателей.

«Пострадали три человека. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте», — сообщили в Депздраве Москвы.

По данным МК, пострадали 55-летний мужчина и две женщины — 53-летняя и 40-летняя. Младшая из женщин не получила физических травм: из-за взрыва у нее произошла паническая атака. Вторая пострадавшая и мужчина госпитализированы в НИИ им. Склифосовского с «травматической ампутацией рук», утверждает газета.

Установление причин ЧП взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа, проводится доследственная проверка, на место происшествия для координации работы полиции и экстренных служб выехал первый зампрокурора ЦАО Максим Чикмарев.

Полиция перекрыла подземный переход и тротуар возле торгового центра, здание оцеплено по периметру аварийной лентой, рядом дежурят сотрудники МВД, стоят автомобили скорой помощи и пожарной службы.