Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес пожизненный приговор 40-летнему местному жителю за жестокое убийство восьмилетней девочки. Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, его признали виновным в по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью).

По версии следствия, в сентябре 2023 года мужчина избил дочь своей сожительницы кухонной скалкой, нанеся более 50 ударов. Ребенок умер в больнице от полученных травм.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Также в ходе суда было установлено, что осужденный виновен в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). В ходе обыска в сарае его дома правоохранители обнаружили спрятанные взрывные устройства.

В апреле Центральный районный суд Сочи вынес приговор по делу об убийстве семилетней девочки. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, мужчина был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным по ч. 2 ст. 117 (истязание) и ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд установил, что подсудимый, будучи сожителем матери ребенка, жестоко избил девочку кожаным ремнем, нанеся множественные удары в область жизненно важных органов. Поводом для расправы стало его недовольство поведением ребенка. От полученных травм девочка скончалась по пути в больницу, в машине скорой помощи.