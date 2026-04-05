Вечером 5 апреля в Донецке и еще нескольких населенных пунктах ДНР пропало электричество. Позднее премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил, что без света осталось почти полмиллиона абонентов.

«По поступившей информации, из-за перебоев с электроснабжением Донецк остается частично обесточен. В связи с нестабильным электроснабжением возможны кратковременные перебои в работе мобильной связи и интернета», — сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что ранее над городом прогремело около пяти взрывов, в небе слышался характерный гул беспилотников. «После одного из взрывов во всем городе произошел блэкаут», — утверждает телеграм-канал. Официально эта информация не подтверждалась.

«Петербургский дневник» со ссылкой на местных жителей уточняет, что в Донецке встал электротранспорт и отключились светофоры, а в некоторых районах вместе со светом пропала и вода.

Жители также фиксируют перебои со связью и мобильным интернетом. Частично или полностью обесточены Макеевка, Мариуполь и Иловайск.

Полностью обесточен Докучаевск, сообщила администрация: «С 19:30, в связи с аварийным отключением линии, полностью обесточен городской округ Докучаевск».

UPD: премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщил, что без света в регионе осталось почти 500 тыс. человек. «Враг вновь ударил по нашей энергетической инфраструктуре. Энергетики оперативно приступили к устранению повреждений. Прямо сейчас происходит запитывание по резервным схемам, в ряде районов постепенно возобновляется подача электроэнергии. Специалисты продолжат работать на объектах до полного восстановления», — написал он.