Шесть человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на трассе Тюмень-Омск. На месте происшествия работают правоохранители, по итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК (нарушение ПДД), передает омская полиция.

Авария произошла около 11:55 по местному времени (8:55 мск) на 551 км трассы Тюмень-Омск. По данным полиции, водитель Volvo выехал на встречную полосу, где врезался в пассажирский автобус. В результате столкнулись автомобили Volvo, Toyota и два КамАЗа. Mash и Ura.Ru утверждают, что причиной ДТП стал гололед.

Водитель автобуса скончался в машине скорой помощи, пять пассажиров умерли на месте происшествия до приезда медиков. Еще пять человек, ехавших на общественном транспорте, госпитализировали.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Омской области, всего пострадали восемь человек. Из них пятерых, в том числе двоих детей, отвезли в больницу. Глава региона Виталий Хоценко уточнил, что им оказывается необходимая медицинская помощь под личным контролем министра здравоохранения региона Дмитрия Маркелова.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.